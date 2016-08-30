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"Транснефть" начала работы на объектах энергоснабжения в рамках увеличения мощности ВСТО

Экономика и бизнес ТЭК
30 августа, 17:36 UTC+3
Материал из 1 страницы

БРАТСК, 30 августа. /ТАСС/. ООО "Транснефть - Восток" начало работы по строительству и реконструкции объектов энергоснабжения в рамках реализации проекта по увеличению мощности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ТС ВСТО) до 80 млн тонн нефти в год.

На действующих объектах ВСТО-1 - НПС-8 "Киренск" (Иркутская область), НПС-10 "Талакан" (Республика Саха, Якутия) - предусмотрена реконструкция системы внешнего энергоснабжения. В рамках проекта началась реконструкция высоковольтных линий (ВЛ) 110 кВ с переводом питания на 220 кВ общей протяженностью 456 км. На головной НПС-1 "Тайшет" (ГНПС -1) ведется строительство ВЛ 35 кВ общей протяженностью 16 км. Завершить работы планируется в третьем квартале 2017 года.

Возведение новой энергетической инфраструктуры до конца 2017 года также планируется на строящихся в Иркутской области НПС-3, НПС-6, НПС-9. Для обеспечения внешнего энергоснабжения данных объектов на территориях станций будут построены три подстанции и высоковольтные линии 220 кВ общей протяженностью 188 км.

В дальнейшем по проекту увеличения грузопотока по ТС ВСТО до 80 млн тонн нефти в год предусмотрено строительство системы внешнего энергоснабжения на НПС-2, НПС-5, НПС-7. В ходе работ будут возведены три подстанции с трансформаторами 2х40 МВА и ВЛ 220 кВ общей протяженностью почти 500 км.

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