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Отгрузка нефти в порту Козьмино пока не возобновлена из-за шторма

Экономика и бизнес ТЭК
31 августа, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Отгрузка нефти в порту была приостановлена из-за тайфуна в ночь на понедельник
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке пока не возобновлена из-за продолжающегося шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Козьмино продолжает штормить. Прогноз неутешительный до 3 сентября пока остается", - сказал он.

Отгрузка нефти в порту была приостановлена из-за тайфуна в ночь на понедельник.

Демин также сообщил, что минувшей ночью в порту Новороссийск погрузочный работы не проводились из-за грозы, в настоящее время погрузка возобновлена. Порты Приморск и Усть-Луга работают штатно, добавил представитель "Транснефти".

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