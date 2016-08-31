Отгрузка нефти в порту Козьмино пока не возобновлена из-за шторма

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке пока не возобновлена из-за продолжающегося шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Козьмино продолжает штормить. Прогноз неутешительный до 3 сентября пока остается", - сказал он.

Отгрузка нефти в порту была приостановлена из-за тайфуна в ночь на понедельник.

Демин также сообщил, что минувшей ночью в порту Новороссийск погрузочный работы не проводились из-за грозы, в настоящее время погрузка возобновлена. Порты Приморск и Усть-Луга работают штатно, добавил представитель "Транснефти".