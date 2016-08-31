Китай в январе-июле 2016 года увеличил импорт СПГ и СУГ на 28,4%, до 22,3 млн тонн

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Объем импортируемых Китаем сжиженных природных и углеводородных газов (СПГ и СУГ) по итогам января-июля 2015 года увеличился на 28,4% - до 22,29 млн тонн. В стоимостном выражении отмечен спад на 9,5%, до $7,95 млрд. Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.

Лидирующую позицию по объемам экспорта СПГ и СУГ в Китай занимает Австралия. По итогам января-июля поставлено 6,11 млн тонн (+83,2%). Доход от экспорта вырос на 76,3%, до $1,85 млрд. Средняя стоимость тонны сократилась на $12 - до $302,61, что является минимальной стоимостью тонны среди прочих стран-экспортеров.

Из Катара в Китай экспортировано 3,69 млн тонн, что на 29,7% больше, чем в январе-июле 2015 года. Доход от экспорта сократился на 17,9% до $1,49 млрд. Средняя стоимость тонны составила $405,17 (-$234,91).

Тоннаж поставок СПГ и СУГ в Китай из ОАЭ и США увеличился на 22,9% - до 3,55 и 1,99 млн тонн соответственно. Доход от экспорта из ОАЭ составил $1,31 млрд (-12,9%), из США - $804,79 млн (-17,8%). Средняя стоимость тонны составила $370,29 (ОАЭ) и $402,86 (США).

Из РФ в Китай за отчетный период поставлено 129,09 тыс. тонн СПГ и СУГ, что на 93,7% больше, чем в январе-июле 2015 года. Доход от экспорта увеличился на 66,8%, до $43,71 млн. Средняя стоимость тонны составила $338,63 (-$54,61) за тонну. Из Казахстана в Китай поставлено 123,51 тыс. тонн (+42,8%) на общую сумму $43,12 млн (+45,6%). Средняя стоимость тонны составила $349,1.

По итогам января-июля 2016 года стоимость тонны СПГ и СУГ для Китая в среднем составила $356,66, что ниже аналогичного показателя прошлого года на $145.