"Воркутауголь" и "Т Плюс" подписали долгосрочный контракт на поставку угля для ТЭЦ Воркуты

СЫКТЫВКАР, 31 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Компании АО "Воркутауголь" и ПАО "Т Плюс" заключили долгосрочное соглашение о поставках угля на ООО "Воркутинские ТЭЦ", снабжающие теплом и горячей водой заполярный город Воркута в Коми. Об этом сообщили ТАСС в компаниях.

"В целях обеспечения бесперебойного обеспечения Воркуты электрической энергией и теплом АО "Воркутауголь" в соответствии с рекомендацией правительства Российской Федерации заключила долгосрочный договор с производителем энергии на поставку угля на воркутинские ТЭЦ, действующий до 1 июля 2018 года. Ранее компании сотрудничали в рамках годового соглашения", - сообщили в пресс-службе компании "Воркутауголь".

По словам гендиректора предприятия Вадима Шаблакова, как и предыдущее соглашение, текущий договор предполагает формульное ценообразование и заключен на рыночных условиях.

Как заявляла ранее компания "Т Плюс", цена на уголь - один из спорных моментов. "Воркутауголь" является безальтернативным поставщиком топлива для ТЭЦ Воркуты, которые при проектировании рассчитаны на использование именно местной породы каменного угля. Поэтому во избежание проблем с топливообеспечением в отопительном сезоне, осознавая свою ответственность за бесперебойное энергоснабжение потребителей, компания была вынуждена заключить двухлетний контракт на условиях поставщика. Контракт подписан в июле, после заключения "Т Плюс" обращало внимание властей на то, что цена, предусмотренная контрактом, выше среднерыночной. Так, цена угля для ООО "Воркутинские ТЭЦ" на 15% превышает цену для Северодвинской ТЭЦ-2, где поставщиком также выступает "Воркутауголь", рассказали ТАСС в филиале "Т Плюс" в Коми.

Ранее ситуацию с подготовкой Воркуты к зиме обсудили президента России Владимир Путин и врио главы Коми Сергей Гапликов, который заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за высокой аварийности энергообъектов "Воркутинских ТЭЦ" (включает ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, центральную водогрейную котельную Воркуты - прим. ТАСС) и отсутствии модернизации. На следующий день после этой встречи генпрокуратура РФ начала в Воркуте проверку, промежуточные результаты не сообщаются. После гендиректор "Т Плюс" Борис Вайнзихер докладывал вице-премьеру Аркадию Дворковичу о готовности Воркуты к зиме заявив, что "ни текущей энергетической безопасности, ни надежному прохождению осенне-зимнего периода ничто не угрожает". Вайнзихер также доложил о завершении разработки долгосрочной программы модернизации энергообъектов "Воркутинских ТЭЦ", в рамках которой до 2019 года в обновление оборудования ТЭЦ и котельной города будет вложено более 1,7 млрд рублей.