"Сибур" может направить на выплату дивидендов за I полугодие 7,25 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Сибура" на заседании 31 августа рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2016 года в размере 7,25 млрд руб., следует из материалов компании.

В пересчете на акцию размер выплат составит 3,33 рубля. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 день с даты принятия собранием акционеров решения о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2016 года.

Ранее глава компании Дмитрий Конов говорил ТАСС, что "Сибур" по результатам полугодия может направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли, что соответствует дивидендной политике компании.

По итогам 2015 года компания направила на выплату дивидендов 7,06 млрд рублей из расчета 3,24 рубля на акцию, что на 26% ниже выплат по итогам 2014 года. При этом чистая прибыль "Сибура" по МСФО в прошлом году составила 6,5 млрд рублей, сократившись по сравнению с 2014 годом на 74,1%.

"Сибур" - газоперерабатывающая и нефтехимическая компания с бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов - топливно- сырьевого и нефтехимического.

В декабре 2015 года китайская Sinopec закрыла сделку по покупке 10% акций "Сибура" за $1,34 млрд. Кроме того, Sinopec получила право приобрести еще 10% акций компании в течение ближайших трех лет. Леониду Михельсону принадлежит 43,2% акций "Сибура", Кириллу Шамалову - 20,92%, Геннадию Тимченко - 14,4%, менеджменту - 11,34%.