На двух НПС "Транснефти" ввели системы автоматического регулирования давления

МИД РФ надеется на объективное расследование причин смерти на Украине журналиста ЩетининаПолитика 31 августа, 15:43
Футболист "Эвертона" Умар Ниасс отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 августа, 15:34
СМИ: в центральной части Италии произошла новая серия землетрясенийПроисшествия 31 августа, 15:27
Пушков: Штайнмайер признал, что G7 без России выступает в качестве "клуба друзей США"Политика 31 августа, 15:13
"Спартак" объявил об уходе футболистов Граната, Паршивлюка и ЯковлеваСпорт 31 августа, 15:07
Первая в Сибири служба "112" заработает в Новосибирской области с сентябряСибирь 31 августа, 15:05
Накопительная часть пенсии в России. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 15:02
Экс-глава спортклуба под Новосибирском получил срок за гибель 2 человек при падении Як-52Сибирь 31 августа, 14:59
СМИ: россиянам в Турции могут разрешить расплачиваться рублямиЭкономика и бизнес 31 августа, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЯНСК, 31 августа. /ТАСС/. На нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Становая-1" Мичуринского районного управления (РУ) и НПС "Аксинино-2" Брянского РУ введены в эксплуатацию системы автоматического регулирования давления (САРД), сообщает пресс-служба АО "Транснефть - Дружба".
В августе 2016 года был завершен комплекс работ по монтажу оборудования, а также подключению САРД к действующей системе технологических трубопроводов. Также в Брянском филиале продолжается строительство еще двух систем АРД на НПС "Верховье-2" и "Новоселово". Здесь ведутся строительные и монтажные работы, которые планируется завершить в сентябре.
Работы выполняются в рамках реализации программы капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Дружба" на 2016-й год.