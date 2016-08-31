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На двух НПС "Транснефти" ввели системы автоматического регулирования давления

Экономика и бизнес ТЭК
31 августа, 14:44 UTC+3
В августе 2016 года был завершен комплекс работ по монтажу оборудования, а также подключению систем к действующей системе технологических трубопроводов
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БРЯНСК, 31 августа. /ТАСС/. На нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Становая-1" Мичуринского районного управления (РУ) и НПС "Аксинино-2" Брянского РУ введены в эксплуатацию системы автоматического регулирования давления (САРД), сообщает пресс-служба АО "Транснефть - Дружба".

В августе 2016 года был завершен комплекс работ по монтажу оборудования, а также подключению САРД к действующей системе технологических трубопроводов. Также в Брянском филиале продолжается строительство еще двух систем АРД на НПС "Верховье-2" и "Новоселово". Здесь ведутся строительные и монтажные работы, которые планируется завершить в сентябре.

Работы выполняются в рамках реализации программы капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Дружба" на 2016-й год.

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