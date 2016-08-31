Саудовская Аравия не будет увеличивать добычу нефти до предела мощностей

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в ОПЕК, не планирует доводить добычу нефти до предела мощностей, которые составляют 12,5 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, передает агентство Bloomberg.
"Мировые хранилища нефти сейчас переполнены, и мы не видим необходимости в том, чтобы королевство в ближайшем будущем увеличивало производство до максимальных уровней", - сказал министр.
По его словам, Саудовская Аравия не обеспокоена состоянием мирового спроса, несмотря на падение цен на нефть. Он назвал спрос на нефть в Китае "очень здоровым", также позитивно оценил потребление нефти в Индии.
В июле Саудовская Аравия довела добычу до рекордного за всю историю уровня - 10,67 млн баррелей нефти в сутки. Ранее министр говорил, что в августе добыча оставалась на том же уровне, конкретной цифры не назвал.