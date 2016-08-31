Израиль может привлечь 2-3 крупных мейджора для разработки газовых блоков на шельфе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Израиля до конца 2016 года может привлечь две-три крупные международные компании для разработки нефтегазовых месторождений на шельфе Средиземного моря. Об этом Bloomberg сообщил министр энергетики страны Юваль Штайниц.

"Геологические и сейсмологические изыскания показывают, что, вероятно, большая часть газа еще не обнаружена", - сказал он. - Мы надеемся, что до конца этого года как минимум две или три крупные компании смогут получить лицензии". Но он отказался назвать претендентов.

Штайниц на этой неделе проведет в Лондоне презентацию нефтегазового потенциала страны для международных компаний.

Эксперты французской консалтинговой Beicip-Franlab ранее оценили неразведанные запасы газа в водах Израиля в 2,2 млрд кубометров. Израиль активно привлекает иностранных инвесторов на свои месторождения. За последний год, по словам министра, он провел переговоры с главами практически всех крупных газовых компаний мира.