Frontline прогнозирует значительное снижение ставок фрахта танкеров во II полугодии

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СЛО, 31 августа. /ТАСС/. Танкерный оператор Frontline, подконтрольный норвежскому бизнесмену Джону Фредриксену, во второй половине 2016 года прогнозирует значительное снижение ставок фрахта танкеров по сравнению с первым полугодием, следует из материалов компании.
Согласно неаудированной финансовой отчетности оператора, спотовые ставки фрахта танкеров резко снизились во втором квартале, и эта тенденция сохраняется в третьем квартале. Эти периоды традиционно характеризуются более низким сезонным спросом, что усугубилось рядом факторов, включая перебои поставок нефти в Атлантическом бассейне, высокие уровни запасов нефти в мире, увеличение предложения на рынке с вводом в эксплуатацию 13 новых танкеров.
Так, по прогнозу Frontline, ставки на основе оценки тайм-чартерного эквивалента (TCE) на танкеры класса VLCC (Very Large Crude Carrier) в третьем квартале будут находиться в районе $30 тыс. в день по сравнению с $48 тыс. во втором квартале и $70,2 тыс. в первом квартале. TCE в сегменте Suezmax снизится до $19 тыс. с $28,6 тыс. и $33,4 тыс. во втором и первом квартале соответственно. Ставки на танкеры класса LR2 и MR, по прогнозам оператора, сократятся менее значительно.
Frontline является одним из крупнейших в мире танкерных операторов. По состоянию на 30 июня 2016 года, флот компании состоял из 82 судов, включая новые заказы, суммарной мощностью около 15 млн тонн. Из них в собственности компании находится 30 судов, в том числе шесть танкеров VLLC, восемь танкеров Suezmax, шесть танкеров класса MR и десять LR2.
Чистая прибыль Frontline за второй квартал составила $14,3 млн против с $17,4 млн в втором квартале прошлого года. Чистая прибыль по итогам полугодия составила $93,2 млн ($48,5 млн в январе-июне 2015 года).