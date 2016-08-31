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"Газпром" не исключает снижения выручки в 2017 г. из-за повышения налоговой нагрузки

Экономика и бизнес ТЭК
31 августа, 17:40 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС
В компании говорят о возможном продлении действия повышающего коэффициента
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" не исключает снижения выручки в 2017 году из-за повышения налоговой нагрузки на компанию, заявил начальник финансово- экономического департамента ОАО "Газпром" Александр Иванников в ходе телефонной конференции в среду.

"Мы не исключаем возможное продление действия повышающего коэффициента налоговых изъятий в 2017 году. Если это повышение состоится, оно негативно скажется на отрасли", - сказал он.

Формула расчета НДПИ на газ на 2016 год была изменена, чтобы увеличить поступления в бюджет. В результате ставка НДПИ на газ для "Газпрома" была повышена на 36,7%. Заявлялось, что данная корректировка будет применяться только в 2016 году.

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