"Газпром" не исключает снижения выручки в 2017 г. из-за повышения налоговой нагрузки

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" не исключает снижения выручки в 2017 году из-за повышения налоговой нагрузки на компанию, заявил начальник финансово- экономического департамента ОАО "Газпром" Александр Иванников в ходе телефонной конференции в среду.
"Мы не исключаем возможное продление действия повышающего коэффициента налоговых изъятий в 2017 году. Если это повышение состоится, оно негативно скажется на отрасли", - сказал он.
Формула расчета НДПИ на газ на 2016 год была изменена, чтобы увеличить поступления в бюджет. В результате ставка НДПИ на газ для "Газпрома" была повышена на 36,7%. Заявлялось, что данная корректировка будет применяться только в 2016 году.