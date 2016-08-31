"Газпром" уже вложил €400 млн в "Северный поток - 2"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" уже потратил €400 млн евро на "Северный поток - 2", до конца года сумма вырастет до €600-700 млн.

Об этом сообщил на телефонной конференции начальник финансово-экономического департамента ПАО "Газпром" Александр Иванников.

"Учитывая затраты этого года и 2015 года, будет всего €600-700 млн", - сказал он.

По его словам, на проект уже затрачено около €400 млн.

"Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что трубопровод будет введен в строй к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.