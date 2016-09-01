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"МРСК Центра и Приволжья" утвердила программу облигаций на 25 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
1 сентября, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Срок обращения ценных бумаг составит 30 лет
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "МРСК Центра и Приволжья" утвердил программу биржевых облигаций серии 001P общей номинальной стоимостью 25 млрд руб., следует из материалов компании.

Срок обращения ценных бумаг составит 30 лет. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

"МРСК Центра и Приволжья" - дочерняя компания ПАО "Россети" - основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

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