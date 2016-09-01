Экспорт нефти через терминал КТК в январе-августе составил 28,1 млн тонн

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-августе 2016 года составил 28,08 млн тонн, что на 0,1% ниже аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах консорциума.

Годом ранее экспорт за указанный период составлял 28,11 млн тонн.

В августе текущего года экспорт нефти сократился по сравнению с показателем августа 2015 года на 19,8% - до 2,48 млн тонн, по сравнению с июлем 2016 года на 34,1%.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Акционеры КТК: Российская Федерация (представленная "Транснефтью" - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Республика Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1.