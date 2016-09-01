Росгеология может до конца года заключить контракт на проведение сейсмики на шельфе ЮАР

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Росгеология надеется до конца 2016 г. завершить переговоры и заключить контракт с южноафриканской государственной нефтегазовой компанией Petro о проведении сейсморазведочных работ на шельфе ЮАР. Об этом журналистам сообщил глав Росгеологии Роман Панов.
"В переговорах мы (находимся) в завершающей стадии", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе переговоров с ЮАР.
"Там есть перспективная сейсморазведочная работа на шельфе. Мы рассчитываем, что переговоры завершатся подписанием контракта", - добавил он. При этом Панов не назвал сумму сделки, сославшись на договоренности с партнерами.
Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.