Запуск катализаторного производства пополнит бюджет Омской области на 450 млн рублей в год

ОМСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Запуск в эксплуатацию в 2019 году нового катализаторного завода принесет в бюджет Омской области около 450 млн рублей налогов в год, сообщила пресс-служба регионального правительства в четверг.

"Ввод первой очереди завода запланирован на 2019 год, в полную силу производство заработает в 2020 году. Завод будет самостоятельным юридическим лицом, налоги будут выплачиваться в Омске. Предварительный объем налоговых выплат - порядка 450 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

"В рамках инвестиционного проекта мы проработали необходимые налоговые преференции. Омский завод по производству катализаторов полностью уберет с рынка зависимость от импорта, а региону обеспечит дополнительные отчисления в бюджет и создаст новые рабочие места", - сообщил губернатор Омской области Виктор Назаров, слова которого приводит пресс-служба.

Омский завод станет первый проектом импортозамещения в российской нефтепереработке. На сегодняшний день катализаторы, необходимые для производства топлива стандарта Евро-5, в России не выпускаются. Завод будет выпускать 21 тыс. тонн катализаторов в год и полностью обеспечит потребности российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Проект, которому Министерство энергетики РФ присвоило статус национального, реализуется на базе Омского нефтеперерабатывающего завода с 2015 года. Общий объем инвестиций оценивается в 15 млрд рублей.