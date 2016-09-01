Росстат: цены на бензин в РФ за неделю выросли в среднем на 1 копейку

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Цены на бензин в России за прошедшую неделю (с 22 по 28 августа) выросли в среднем на 1 копейку, цена на дизельное топливо снизилась на 2 копейки. С начала года цены на бензин увеличились на 3,5%, на дизельное топливо - на 0,1%, сообщается в материалах Росстата.

Средняя потребительская цена на бензин на 29 августа составила 36,27 руб. (на 22 августа - 36,26 руб.) за литр, в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 - 33,45 руб. (33,45 руб.), Аи-92/Аи-93 - 35,21 руб. (35,20 руб.), Аи-95 и выше - 38,29 руб. (38,28 руб.). Цена на дизельное топливо составила 35,55 руб. (на 22 августа - 35,57 руб.) за литр.

За прошедшую неделю цены на бензин выросли в 17 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Магадане и Грозном - на 2,8% и 1,1% соответственно.

Снижение цен на бензин зафиксировано в 7 субъектах Российской Федерации, в том числе в Кызыле - на 0,4%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) можно было приобрести по цене от 33,69 до 36,7 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 36,99 до 40 рублей. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) стоил от 34,3 до 36,19 рубля, марки АИ-95 и выше - от 37,9 до 39,94 рубля за литр, отмечает ведомство.