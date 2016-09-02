Член совета директоров "Роснефти" Дональд Хамфриз увеличил долю в компании до 0,0021%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Член совета директоров "Роснефти" Дональд Хамфриз с 31 августа 2016 г. увеличил свою долю в компании до 0,0021%, говорится в материалах "Роснефти".

В частности, ранее его доля в компании составляла 0,0015%.

По состоянию на 1 августа 2016 г. акционерами "Роснефти" являются "Роснефтегаз" (69,5% акций), BP (19,5%), Национальный расчетный депозитарий (10,36%). Физическим лицам принадлежит 0,38% от всех акций "Роснефти".