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Заявки на экспортный аукцион "Газпрома" подала 41 компания

Экономика и бизнес ТЭК
2 сентября, 14:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Заявки подала 41 компания, через несколько часов закончится первый раунд", - сказала глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Заявки на экспортный аукцион "Газпрома" подала 41 компания, сообщила журналистам глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Заявки подала 41 компания, через несколько часов закончится первый раунд", - сказал она.

Ранее сообщалось, что "Газпром экспорт" намерен провести 31 августа, 1 и 2 сентября 2016 г. третий аукцион по продаже российского природного газа в Европу с поставкой в течение зимнего периода 2016-2017 гг.

Как и на первом аукционе, который прошел в сентябре 2015 г., газ будет предложен в пунктах сдачи Грайфсвальд, Газпул и Ольбернау. В дополнение к вышеуказанным направлениям покупатели также получат возможность отбирать газ в рамках аукциона в Баумгартене и Арнольдштайне.

Первый аукцион по продаже природного газа "Газпром экспорт" провел в сентябре 2015 г., компания протестировала новый механизм торговли для газа, поставляемого по газопроводу "Северный поток". По результатам аукциона было продано более 40 лотов для 15 контрагентов общим объемом более 1,2 млрд куб. м газа. "Газпром" планировал продавать до 10% своих объемов экспорта на подобных аукционах.

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