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"Роснефть" и Sinopec подготовят ТЭО проекта по строительству комплекса ГНХК в Сибири

Экономика и бизнес ТЭК
2 сентября, 14:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Ресурсной базой для проекта являются нефтегазовые месторождения Юрубченского кластера в Восточной Сибири
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и Sinopec подготовят технико-экономическое обоснование проекта по строительству и эксплуатации газоперерабатывающего и нефтегазохимического комплекса в Восточной Сибири. Соответствующее соглашение было подписано в рамках II Восточного экономического форума в пятницу.

В случае успешной реализации мероприятий, компании создадут совместное предприятие, которое займется проектированием, строительством и эксплуатацией комплекса. Годовая мощность первой очереди составит 5 млрд кубометров природного газа с выпуском до 3 млн т высокотехнологичных полимеров и нефтехимической продукции для реализации преимущественно на российском и китайском рынках.

"Мы работаем с китайскими партнерами по всей производственной цепочке: привлекаем их к освоению и финансированию наиболее перспективных гринфилдов в Восточной Сибири, создаем на территории РФ совместные высокотехнологичные предприятия по переработке сырья и договариваемся об условиях монетизации продукции газопереработки и нефтегазохимии", - прокомментировал подписание соглашения глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Данный проект позволит Китаю диверсифицировать поставки нефтехимического сырья, а Sinopec - увеличить долю на внутреннем рынке нефтехимической продукции", - добавил председатель правления китайской компании Ван Юйпу.

Стороны намерены создать объединенную проектную группу, которая рассмотрит различные варианты применения современных технологий в области газопереработки, а также подберет консультанта по управлению проектом из числа глобальных инжиниринговых компаний.

Ресурсной базой для проекта являются нефтегазовые месторождения Юрубченского кластера в Восточной Сибири.

Условия сотрудничества

Как сообщалось ранее, в сентябре 2015 года "Роснефть" подписала соглашение с Sinopec об основных условиях сотрудничества в рамках предлагаемого совместного освоения Русского и Юрубчено-Тохомского нефтяных месторождений. Соглашение предусматривает возможное приобретение Sinopec до 49% в ЗАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (ВСНК) и ЗАО "Тюменнефтегаз", владеющих лицензиями на освоение и разработку месторождений.

В дальнейшем "Роснефть" и Sinopec создадут совместную техническую группу по формированию окончательного инвестиционного решения и документации. Закрытие сделки будет зависеть от выполнения ряда стандартных условий, в том числе согласования государственных органов.

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