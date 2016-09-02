"ФСК ЕЭС" и "Союз охраны птиц России" договорились защищать редких птиц от ударов током

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК ЕЭС), входящая в группу "Россети", и общероссийская общественная организация "Союз охраны птиц России" на II Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве в области повышения экологической безопасности объектов единой национальной электрической сети. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ФСК, речь идет, в частности, о защите редких и исчезающих видов птиц от гибели от электричества при контакте с линиями электропередачи (ЛЭП).

"Соглашение содержит комплекс мероприятий по реализации природоохранных проектов, повышению эффективности и орнитологической безопасности объектов электросетевого хозяйства. В частности, взаимодействие ФСК ЕЭС и "Союза охраны птиц" призвано оказать содействие защите редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную книгу, от гибели при контактах с линиями электропередачи, проходящими по орнитологически значимым и особо охраняемым природным территориям", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что документ также направлен на повышение устойчивости электроснабжения регионов за счет применения защитных устройств и технологий на ЛЭП и оборудовании подстанций, подвергающихся негативному воздействию птиц. Кроме этого стороны договорились вести информационно- просветительскую работу, включая подготовку совместных информационных и аналитических материалов.

С 2013 года между "ФСК ЕЭС" и Всемирным фондом дикой природы WWF России действует соглашение, в рамках которого запущен проект по мониторингу результативности проводимых компанией птицезащитных мероприятий. Весной этого года WWF России передал ФСК ЕЭС карты с гнездовым ареалом дальневосточного аиста, которые позволят повысить эффективность работы по дальнейшему оборудованию линий гнездовыми платформами и противоприсадными устройствами, а также учесть эти сведения на этапах проектирования и строительства новых линий в ареале обитания дальневосточного аиста.

Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.