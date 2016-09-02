Павел Одеров возглавил Shtokman Development AG

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Shtokman Development AG (SDAG) назначил главным исполнительным директором компании начальника департамента ПАО "Газпром" Павла Одерова, говорится в сообщении SDAG. Александр Загоровский освобожден от должности главного исполнительного директора SDAG в связи с назначением его управляющим директором компании Nord Stream.
Заступая на новую должность, Павел Одеров отметил: "В настоящее время ПАО "Газпром" проводит системную работу по совершенствованию управления своими дочерними предприятиями за рубежом. Результаты проектно-изыскательских работ "Штокман Девелопмент АГ", накопленный компанией опыт работы с зарубежными партнерами представляют практический интерес и найдут применение в дальнейшей деятельности группы "Газпром".
В 2015 г. "Газпром" увеличил долю Shtokman Development AG с 75 до 100%, приобретя долю у французской Total.
Штокмановское газоконденсатное месторождение расположено в центральной части шельфовой зоны российского сектора Баренцева моря. По разведанным запасам природного газа месторождение на сегодняшний день является одним из крупнейших в мире. Геологические запасы Штокмана составляют 3,9 трлн кубометров газа и около 56 млн т газового конденсата. Программа разработки месторождения предусматривает полный цикл его освоения (от исследований до переработки и транспортировки) и рассчитана на три фазы. Первая фаза освоения месторождения предусматривает добычу 23,7 млрд кубометров природного газа в год.
По данным Министерства энергетики РФ, освоение месторождения ожидается не ранее 2025 г. и будет зависеть от конъюнктуры мирового нефтегазового рынка. Сроки начала освоения первой фазы Штокмана несколько раз откладывались из-за изменения параметров проекта, необходимых для принятия окончательного инвестиционного решения.