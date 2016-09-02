Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Павел Одеров возглавил Shtokman Development AG

Экономика и бизнес ТЭК
2 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Александр Загоровский освобожден от должности главного исполнительного директора в связи с назначением его управляющим директором компании Nord Stream
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Shtokman Development AG (SDAG) назначил главным исполнительным директором компании начальника департамента ПАО "Газпром" Павла Одерова, говорится в сообщении SDAG. Александр Загоровский освобожден от должности главного исполнительного директора SDAG в связи с назначением его управляющим директором компании Nord Stream.

Заступая на новую должность, Павел Одеров отметил: "В настоящее время ПАО "Газпром" проводит системную работу по совершенствованию управления своими дочерними предприятиями за рубежом. Результаты проектно-изыскательских работ "Штокман Девелопмент АГ", накопленный компанией опыт работы с зарубежными партнерами представляют практический интерес и найдут применение в дальнейшей деятельности группы "Газпром".

В 2015 г. "Газпром" увеличил долю Shtokman Development AG с 75 до 100%, приобретя долю у французской Total.

Штокмановское газоконденсатное месторождение расположено в центральной части шельфовой зоны российского сектора Баренцева моря. По разведанным запасам природного газа месторождение на сегодняшний день является одним из крупнейших в мире. Геологические запасы Штокмана составляют 3,9 трлн кубометров газа и около 56 млн т газового конденсата. Программа разработки месторождения предусматривает полный цикл его освоения (от исследований до переработки и транспортировки) и рассчитана на три фазы. Первая фаза освоения месторождения предусматривает добычу 23,7 млрд кубометров природного газа в год.

По данным Министерства энергетики РФ, освоение месторождения ожидается не ранее 2025 г. и будет зависеть от конъюнктуры мирового нефтегазового рынка. Сроки начала освоения первой фазы Штокмана несколько раз откладывались из-за изменения параметров проекта, необходимых для принятия окончательного инвестиционного решения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
СК возбудил дело в связи с гибелью главы МЧС Приморья
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
МВД РФ даст по 1 млн рублей за помощь в розыске 10 особо опасных преступников
6
Голодец за развитие добровольной накопительной пенсионной системы без участия государства
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама