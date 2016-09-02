"Башнефть-Полюс" на месторождениях Требса и Титова в Ненецком АО добудет 2 млн тонн нефти

АРХАНГЕЛЬСК, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Башнефть-Полюс" в 2016 году увеличит добычу нефти на месторождениях имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе (НАО) на 50% к уровню прошлого года - до 2 млн тонн. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации НАО по итогам встречи губернатора Игоря Кошина с руководством компаний "Башнефть" и "Башнефть-Полюс".

"Первый вице-президент ПАО АНК "Башнефть" по разведке и добыче Михаил Ставский заверил, что, несмотря на снижение цен на нефть, объем инвестиций в проект компании "Башнефть- Полюс" сокращаться не будет. Продолжится и наращивание объемов нефтедобычи. В текущем году компания планирует добыть на месторождениях Требса и Титова свыше 2 млн тонн нефти, прирост к показателям прошлого года составит более 50%", - сказано в сообщении пресс-службы.

"Башнефть-Полюс" - совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%), ведет разработку месторождений им. Р. Требса и А. Титова, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 года, по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Добыча нефти в рамках опытно- промышленной эксплуатации месторождений началась 1 августа 2013 года из 12 разведочных скважин. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн в год будет достигнута к 2020 году.