Sakhalin Energy в августе сократил экспорт СПГ на 37%, до 1,1 млрд куб. м

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Sakhalin Energy (проект "Сахалин-2") в августе сократил экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 37,1% - до 1,14 млрд кубометров, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
С начала года экспорт СПГ снизился на 2,7% - до 9,22 млрд кубометров.
Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2", пока единственного в РФ действующего проекта по производству СПГ. В рамках "Сахалин - 2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционеры оператора проекта - компании Sakhalin Energy - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).