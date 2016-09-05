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"Новатэк" не будет привлекать средства ФНБ для реализации "Арктик СПГ-2"

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 10:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
Для реализации проекта другого СПГ-проекта компании - "Ямал СПГ" - "Новатэк" ранее привлекал из ФНБ кредит в объеме 150 млрд рублей
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" не намерен привлекать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для реализации проекта строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) "Арктик СПГ-2", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

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"На сегодняшний день мы решили все проблемы с финансированием "Ямал СПГ". В будущем, считаю, подобные проекты мы должны выполнять самостоятельно, без привлечения финансирования из бюджета", - сказал он.

Для реализации проекта другого СПГ-проекта компании - "Ямал СПГ" - "Новатэк" ранее привлекал из ФНБ кредит в объеме 150 млрд рублей.

Михельсон также отметил, что компания в настоящее время прорабатывает концепцию "Арктик СПГ-2" и не стремится в ближайшее время выбрать партнеров по проекту. С партнерами компания определится после того, как детально подготовит проект. Но при этом "Новатэк" открыт для предложений и ведет переговоры со всеми заинтересованными в совместной работе компаниями, добавил он.

"Новатэк" рассматривает возможность строительства нового завода СПГ в порту Сабетта (проект "Арктик СПГ"), где уже строится завод в рамках проекта "Ямал СПГ". Газ для сжижения будет поступать с Салмановского (Утреннего) и Геофизического нефтегазоконденсатных месторождений, которые расположены на Гыданском полуострове. Начало строительства завода по сжижению запланировано на 2018 год.

Ранее глава "Новатэка" говорил, что пока компания не приняла окончательного решения по размещению завода, но продолжает концептуальное рассмотрение проекта.

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