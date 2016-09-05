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"Новатэк" интересуется газовыми месторождениями Якутии

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 10:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
Сейчас у "Новатэка" нет добывающих активов в Восточной Сибири
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" интересуется газовыми месторождениями Якутии, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"Мы приняли для себя решение, что нам этот регион интересен", - сказал он.

По словам Михельсона, это связано с необходимостью развития компании, поэтому "Новатэк" стал изучать потенциальные возможности Восточной Сибири.

Сейчас у "Новатэка" нет добывающих активов в Восточной Сибири. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири.

"Новатэк" является крупнейшим российским независимым производителем природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

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