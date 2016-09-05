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Менеджер: выплаченные "Сибуром" 1,2 млрд руб. за Тобольскую ТЭЦ можно считать ценой сделки

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
"Сибур" приобрел 100% в ООО "Тобольская ТЭЦ" в феврале 2016 года
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Средства, которые "Сибур" заплатил за покупку у "Фортума" 100%-ной доли в Тобольской ТЭЦ, можно считать основной ценой сделки, денежные потоки по договорам о поставке мощностей (ДПМ) проходят транзитом. Об этом сообщил ТАСС зампредправления, главный операционный директор "Сибура" Михаил Карисалов.

"В основе сделки лежит абсолютно четкий экономический расчет нашего понимания, где мы можем получить синергию ТЭЦ с основным производством. Достаточно понятное по стоимости электричество и оценка стоимости пара дали эту стоимость. ДПМ - это прямой транзит. "Фортум" выполнил ряд обязательств по соглашению между государством и бизнесом. Фактически транзитом эти деньги приходят и уходят "Фортуму". Можно ли это рассматривать как плату "Фортуму" - по-моему, это чистый транзит", - сказал он.

По словам Карисалова, "Сибур" не производит дополнительных выплат "Фортуму".

"Мы ничего не зарабатываем, но, поверьте, ничего и не платим. Поэтому да, денежная часть была, и я бы, наверное, сказал, что она и есть основная", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какова цена сделки и из чего она сформировалась.

"Сибур" приобрел 100% в ООО "Тобольская ТЭЦ" в феврале 2016 года. ТЭЦ является единственным поставщиком пара для Тобольской промышленной площадки "Сибура", а также реализует электроэнергию на оптовом рынке и является основным поставщиком тепловой энергии для Тобольска.

Согласно отчетности "Сибура" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2016 г., компания заплатила "Фортуму" за покупку Тобольской ТЭЦ вознаграждение в размере 1,2 млрд руб. Кроме того, до 2020 г. "Сибур" обязан возмещать денежные потоки Тобольской ТЭЦ по ДПМ, общий объем которых на 30 июня 2016 г. оценивался в 5,7 млрд руб. Таким образом, согласно отчету, общий приведенный объем выплат "Фортуму" мог составить не менее 7,5 млрд руб.

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