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Арбитраж в Кемерово возобновил дело о споре по продаже шахты, но рассмотрит его в мае 2017

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 11:20 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Такая дата назначена с учетом времени, необходимого для извещения третьего лица
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КЕМЕРОВО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Арбитражный суд Кемеровской области возобновил дело по иску компании Lehram Capital Investments Ltd (Лондон) по признанию недействительной сделки о продаже кузбасской шахты "Грамотеинская" и назначил заседание на май 2017 года. Об этом сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.

"Поскольку обстоятельство, послужившее основанием для приостановления производства по делу (Lehram пыталась обжаловать действия нотариуса, но суд отказал - прим.ТАСС), устранено, суд находит производство по делу подлежащим возобновлению", - сказали в суде.

Заседание состоится 24 мая 2017 года. В решение суда поясняется, что дата назначена "с учетом времени, необходимого для извещения третьего лица - компании Cyrith Holdings Limited" (Кипр). Данная фирма, которая в настоящее время является собственником шахты, должна предоставить учредительные и регистрационные документы, письменный отзыв на исковое заявление и т. д.

О споре

"Грамотеинская" до октября 2013 входила в состав "Евраза", потом была продана как убыточный и непрофильный актив за 10 тыс. рублей британской Lehram. В декабре 2013 шахта, как сообщала пресс-служба администрации Кемеровской области, была передана под управление новокузнецкого бизнесмена Александра Щукина (собственник ряда угольных предприятий в Кузбассе, привлечен в качестве третьего лица по делу о продаже шахты).

Тогда же сообщалось, что гендиректор Lehram Игорь Рудык, гражданин Казахстана, был задержан в Кемерово за нарушение миграционного законодательства. В декабре 2015 года британская компания подала иск к "Заводу по ремонту горно-шахтного оборудования", которому была передана в 2013 году "Грамотеинская". Согласно материалам суда, представитель истца настаивает, что сделка по продаже шахты была "совершена в отсутствие специального одобрения участника, под влиянием насилия, угрозы".

В середине марта арбитраж приостановил процесс, так как Lehram направила документы в суд общей юрисдикции и пыталась обжаловать действия нотариуса, удостоверившего сделку по продаже шахты. Представителям британской компании было отказано. После чего она подала апелляцию в Кемеровский облсуд, однако позже обратилась с отказом в жалобе.

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