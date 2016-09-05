"Новатэк" получил в пользование Сядорский участок на Ямале с запасами 24,6 млрд куб м газа

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Новатэк" получила право пользования Сядорским участком недр (Ямало-Ненецкий автономный округ), запасы углеводородов которого по российской классификации C1 составляют 24,6 млрд кубометров газа, говорится в сообщении компании.

Извлекаемые ресурсы 62,7 млрд кубометров газа и 18,6 млн тонн жидких углеводородов.

Лицензия выдается сроком на 25 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 404 млн рублей.

Получение лицензии на Сядорский участок с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья позволяет увеличить ресурсную базу компании в северной части полуострова Ямал, отмечается в сообщении.