Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" инвестирует в проекты на территории Вологодской области более 380 млрд рублей

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 14:50 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 5, сентября. /ТАСС
В первую очередь это реализация масштабных инфраструктурных проектов национального значения, предназначенных для подачи газа в подводный газопровод "Северный поток - 2"
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром" намерен вложить в проекты на территории Вологодской области более 380 млрд рублей до 2019 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, об этом заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

"Инвестиционной программой ПАО "Газпром" на 2016-2019 годы на территории Вологодской области предусматривается осуществление инвестиционных проектов с общим лимитом капитальных вложений более 380 млрд рублей, - цитирует Маркелова пресс-служба. - В первую очередь это реализация масштабных инфраструктурных проектов национального значения, предназначенных для подачи газа в подводный газопровод "Северный поток - 2".

В понедельник официально дан старт реализации одного из важнейших для региона проектов - газопровода-отвода и газораспределительной станции к городам Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра. Реализация проекта в перспективе позволит обеспечить газом объекты инфраструктуры, а также доступ к газификации более 75 тысяч человек, 60 тысяч из которых - жители Вологодской области. Решение начать газификацию Кирилловского, Белозерского, Вашкинского и Вытегорского районов было озвучено в ходе встречи главы региона Олега Кувшинникова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера в мае текущего года.

"Реализация инвестиционного проекта "Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра Вологодской области" протяженностью 412 км является одним из важнейших этапов в развитии газоснабжения региона. Планируемый объем транспорта газа - 743 кубометров в год", - отметил губернатор области.

На сегодняшний день уровень газификации Вологодской области газом составляет 62,6%. Строительство газопровода Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра - Пудож позволит увеличить этот показатель до 70%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама