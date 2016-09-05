"Газпром" инвестирует в проекты на территории Вологодской области более 380 млрд рублей

ВОЛОГДА, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром" намерен вложить в проекты на территории Вологодской области более 380 млрд рублей до 2019 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, об этом заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

"Инвестиционной программой ПАО "Газпром" на 2016-2019 годы на территории Вологодской области предусматривается осуществление инвестиционных проектов с общим лимитом капитальных вложений более 380 млрд рублей, - цитирует Маркелова пресс-служба. - В первую очередь это реализация масштабных инфраструктурных проектов национального значения, предназначенных для подачи газа в подводный газопровод "Северный поток - 2".

В понедельник официально дан старт реализации одного из важнейших для региона проектов - газопровода-отвода и газораспределительной станции к городам Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра. Реализация проекта в перспективе позволит обеспечить газом объекты инфраструктуры, а также доступ к газификации более 75 тысяч человек, 60 тысяч из которых - жители Вологодской области. Решение начать газификацию Кирилловского, Белозерского, Вашкинского и Вытегорского районов было озвучено в ходе встречи главы региона Олега Кувшинникова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера в мае текущего года.

"Реализация инвестиционного проекта "Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра Вологодской области" протяженностью 412 км является одним из важнейших этапов в развитии газоснабжения региона. Планируемый объем транспорта газа - 743 кубометров в год", - отметил губернатор области.

На сегодняшний день уровень газификации Вологодской области газом составляет 62,6%. Строительство газопровода Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра - Пудож позволит увеличить этот показатель до 70%.