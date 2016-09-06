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"Севернефтегазпром" погасил остаток долга по проектному финансированию на 1,1 млрд евро

Экономика и бизнес ТЭК
6 сентября, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
В настоящее время компанией проводятся мероприятия по снятию залогов и обеспечений по сделке, которые планируется завершить до конца текущего года
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ОАО "Севернефтегазпром" в начале августа досрочно исполнило свои обязательства и погасило остаток задолженности перед консорциумом иностранных банков и "Газпромбанком" в размере около 200 млн евро в рамках проектного финансирования, привлеченного на общую сумму эквивалентную 1,1 млрд евро в 2011 г., говорится в сообщении компании.

"Задолженность была погашена в полном объеме на 2,5 года ранее установленного договором срока погашения обязательств (31 декабря 2018 г.), что стало возможным благодаря стабильно высоким показателям производственно-хозяйственной деятельности общества и встроенному механизму ускоренного погашения долга за счет свободных денежных средств по итогам отчетного года (Cash Sweep). В связи с досрочным погашением займа все соответствующие ковенанты были сняты", - говорится в сообщении.

В настоящее время компанией проводятся мероприятия по снятию залогов и обеспечений по сделке, которые планируется завершить до конца текущего года.

Проектное финансирование определено соглашением акционеров в качестве приоритетного способа финансирования деятельности ОАО "Севернефтегазпром".

В мае 2011 года было привлечено проектное финансирование ОАО "Севернефтегазпром" для разработки Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения на общую сумму, эквивалентную 1,1 млрд евро. Кредит был предоставлен на принципах проектного финансирования международным консорциумом, состоящим из 14 зарубежных и одного российского банка. Срок погашения кредита - 31 декабря 2018 года.

"Севернефтегазпром" ведет разработку Южно-Русского месторождения на Ямале. Контрольным пакетом ОАО "Севернефтегазпром" владеет "Газпром", по 25% минус три акции - у немецких Wintershall (дочка BASF) и E.ON. Однако доли участия в распределении финансового результата (прибыли) выглядят иначе: "Газпром" - 40%, Wintershall - почти 35%, E.ON - 25%.

Южно-Русское месторождение газа в ЯНАО - одно из крупнейших в России. По данным "Газпрома", запасы газа превышают 1 трлн кубометров. На месторождении добывается 25 млрд кубометров газа в год, оно является основой ресурсной базы трансбалтийского газопровода Nord Stream.

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