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Statoil увеличила долю в проекте австрийской OMV на шельфе Баренцева моря

Экономика и бизнес ТЭК
6 сентября, 11:50 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 6, сентября. /ТАСС
Извлекаемые запасы месторождения Вистинг составляют 241 млн баррелей н.э.
Материал из 1 страницы
© EPA/STATOIL HYDRO

ОСЛО, 6 сентября. /ТАСС/. Норвежская нефтегазовая компания Statoil приобрела у компании Tullow Norge доли в четырех проектах по разработке месторождений на шельфе Баренцева моря, в том числе в месторождении Вистинг, оператором которого является австрийская OMV. Об этом говорится в сообщении Statoil.

В результате сделки доля компании в месторождении Вистинг выросла с 20 до 35%. В остальных трех проектах доля Statoil после увеличения составила 55% (блок PL855), 40% (блок PL695) и 40% (блок PL843).

Извлекаемые запасы месторождения Вистинг составляют 241 млн баррелей н.э. Statoil может начать бурение в 2018 году.

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