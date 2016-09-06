Statoil увеличила долю в проекте австрийской OMV на шельфе Баренцева моря

ОСЛО, 6 сентября. /ТАСС/. Норвежская нефтегазовая компания Statoil приобрела у компании Tullow Norge доли в четырех проектах по разработке месторождений на шельфе Баренцева моря, в том числе в месторождении Вистинг, оператором которого является австрийская OMV. Об этом говорится в сообщении Statoil.

В результате сделки доля компании в месторождении Вистинг выросла с 20 до 35%. В остальных трех проектах доля Statoil после увеличения составила 55% (блок PL855), 40% (блок PL695) и 40% (блок PL843).

Извлекаемые запасы месторождения Вистинг составляют 241 млн баррелей н.э. Statoil может начать бурение в 2018 году.