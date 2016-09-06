Китайские CNPS и PetroChina готовы сотрудничать с Казанским федеральным университетом

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPS) готова использовать технологии Казанского федерального университета (КФУ) для добычи сверхвязкой нефти на месторождении Карамай методом внутрипластового горения. Об этом сообщил ТАСС во вторник доцент Химического института имени Бутлерова КФУ Михаил Варфоломеев.

"CNPS готовы применить наши технологии на месторождении Карамай, они пригласили нас посетить месторождение и обсудить возможности применения наших технологий по добыче нефти после изучения геологии, минерального состава. Мы посетим месторождение в октябре-ноябре этого года", - сказал Варфоломеев.

По его словам, представители CNPS обратили внимание на разработки казанских ученых в ходе XIV Международной конференции по химической термодинамике, которая проходила в КНР с 21 по 26 августа, после этого состоялась встреча между представителями КФУ и CNPS, в ходе которой стороны обсудили возможность использования российских технологий в Китае. "Китайская корпорация начала использовать технологию внутрипластового горения, у них есть несколько скважин, но нет необходимых катализаторов и собственных методов мониторинга процессов, - пояснил Варфоломеев. - Мы обсудили, какой состав породы, какие там минералы, предварительно мы понимаем, что наши технологии можно будет использовать в Китае". Метод внутрипластового горения позволяет при помощи катализаторов разогреть под землей пласты сверхвязкой нефти, повысив тем самым ее текучесть.

Ученым КФУ также поступило предложение о сотрудничестве от научно-исследовательского подразделения китайской национальной нефтяной корпорации PetroChina - Института RIPED. "Во время визита (состоялся в конце августа - прим. ТАСС) в научно-исследовательское подразделение нефтяного гиганта Поднебесной - Институт RIPED - нашим ученым поступило деловое предложение", - сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Александр Александров. "Технологии внутрипластового горения и термической обработки очень интересны Китайской нефтяной корпорации. Они активно ее внедряют и нуждаются в консультациях по ряду вопросов", - добавил в свою очередь Варфоломеев.

CNPC (China National Petroleum Corporation) - крупнейшая китайская нефтегазовая компания, основана 17 сентября 1988 года, штаб-квартира находится в Пекине, 100% капитала компании принадлежит государству. Petrochina - китайская государственная нефтяная компания, была создана как часть CNPC в 1999 году, в ходе реструктуризации в состав компании вошли активы по добыче, переработке, нефтехимии и природному газу.

КФУ основан в 1804 году и является одним из десяти российских федеральных университетов, в структуру вуза входит 13 институтов, а также собственная университетская клиника. В вузе около 7 тыс. преподавателей и почти 50 тыс. студентов.