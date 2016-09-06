Четвертый энергоблок АЭС Ниндэ выведен на полную мощность

ПЕКИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Четвертый энергоблок АЭС Fujian Ningde Nuclear Power выведен на полную мощность в провинции Фуцзянь (восточный Китай), сообщает информационный портал "Сина".

Как отметили в компании, ввод четвертого энергоблока мощностью 1,09 ГВт позволил увеличить объем производства электроэнергии до 30 млрд кВт.ч в год.

Китай в настоящее время обладает 30 атомными энергоблоками общей мощностью 28 ГВт, еще 24 энергоблока находятся на стадии строительства.