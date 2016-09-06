Проектный офис по технологиям добычи "трудной" нефти создадут в Томске до конца года

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Проектный офис для разработки отечественных технологий и подготовки кадров для разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов будет создан на базе Томского политехнического университета (ТПУ) до конца года. Он будет в ежедневном режиме заниматься координацией участников будущего кластера технологий по освоению "трудной" нефти, сообщил журналистам во вторник заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

"Много наработок и участников, а ежедневной координации нет. Мы не можем от совещания до совещания двигаться - это неэффективно. И чтобы по проектной логике была составлена "дорожная карта" для всех участников, согласована и обеспечивалась ежедневная работа, на базе ТПУ создается проектный офис. До конца года он будет создан", - сказал Антонов.

Путь к "трудной" нефти

Во вторник вопросы создания проектного офиса и будущего кластера по разведке и добыче ТРИЗ обсудили на совещании в рамках первого международного форума ресурсоэффективности в ТПУ. В настоящее время прорабатывается юридическая и организационная форма. По предложению губернатора Сергея Жвачкина, координировать работу будет Томский политех, к работе будут подключаться Томский госуниверситет, Институт химии нефти СО РАН, "ТомскНИПИнефть" (институт "Томскнефти" ВНК) и другие научные структуры в зависимости от их компетенций.

Инициатором кластера выступает компания "Газпромнефть-Восток" (структура "Газпром нефти"), которая на первом в России полигоне - Арчинском месторождении в Томской области - изучает новые методы исследования и добычи трудноизвлекаемой нефти. Интерес к кластеру и обмену опытом проявляют другие томские нефтегазовые компании. По словам Антонова, власти региона готовы рассмотреть возможность налоговых преференций для недропользователей, желающих осваивать "трудную" нефть.

Есть решения и опыт

"ТПУ накопил достаточно компетенций, чтобы заниматься этим делом. Две трети месторождений нефти и газа Томской области открыто нашими выпускниками. Мы за последние годы создали очень приличную материально-техническую базу для исследования керна и пластовых флюидов. В Томске есть все, чтобы на самом высоком мировом уровне проводить исследования для реализации этого проекта", - сказал ректор ТПУ Петр Чубик, отметив, что первые кадры для нефтегазовой отрасли вуз подготовил за 10 лет до того, как в регионе появилась эта сфера экономики.

Также, по его словам, направление трудноизвлекаемых ресурсов является одной из семи созданных в вузе стратегических академических единиц (САЕ), для реализации которого в ТПУ сконцентрированы серьезные ресурсы.

Трудноизвлекаемые запасы - запасы, находящиеся в пластах с низкой проницаемостью, высокой обводненностью, запасы с пониженным нефтенасыщением, а также расположенные в малых толщинах. Для их эффективного освоения необходимо применять наиболее современные и дорогостоящие методы разработки.