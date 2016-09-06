Представитель ЕК: проект строительства газового хаба в Болгарии будет продолжен

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ВАРНА /Болгария/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Проект строительства газораспределительного центра "Балкан" в Болгарии будет продолжаться независимо от реализации проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом во вторник при посещении компрессорной станции "Провадия", в рамках второго дня работы круглого стола, посвященного перспективам строительства хаба, заявил представитель энергетического департамента Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхард.
"Проект будет развиваться независимо от того, что будет происходить с газопроводами "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Проект "Балкан" очень хороший, и Европейская комиссия его действительно поддерживает. Он будет способствовать экономическому развитию и откроет в регионе много новых рабочих мест", - сказал он.
Представитель Еврокомиссии предположил, что на начальном этапе проект может быть реализован и без российского газа.
"Хаб может начать работать и без российского газа, но на позднем этапе это помешает его конкурентоспособности. Поэтому было бы лучше, если бы российская сторона в этот проект включилась", - отметил он.
Борхард также подтвердил готовность представителей Еврокомиссии участвовать вместе с болгарскими экспертами во всех переговорах с потенциальными партнерами проекта.
Еврокомиссия до 9 ноября должна получить предложения по проведению предпроектного изучения перспектив строительства газораспределительного центра в Болгарии, после чего будет решаться вопрос о финансировании работ.
В газовом форуме в Болгарии приняли участие представители крупнейших международных компаний, которые работают в газовом секторе, инвестиционных фондов и финансовых организаций.