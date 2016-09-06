"Газпром" планирует довести добычу на Бованенково до 115 млрд куб. м в 2018 г.

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Газпром" планирует вывести добычу на Бованенковском месторождении на проектную мощность не в 2017 г., как заявлялось ранее, а в 2018 г. Об этом в интервью, опубликованном на канале "Газпром добыча Надым" (осваивает месторождения Ямала) в YouTube сообщил генеральный директор компании Сергей Меньшиков.
"ГП-3 (газовый промысел - прим. ред.) у нас сложный, достаточно динамичный объект. И в 2018 г. мы должны его построить и ввести в эксплуатацию, и, соответственно, вывести уже в конце 2018 г. месторождение на 115 млрд куб. м в год", - сказал он.
Весной этого года сообщалось, что на проектную производительность около 115 млрд куб. м газа в год месторождение Бованенково планируется вывести в 2017 г. Уже после этого компания намеревалась вводить в эксплуатацию Харасавейское и Крузенштернское месторождения.
В интервью Меньшиков также отметил, что ввод в эксплуатацию Харасавейского месторождения ожидается в 2024 г. "Последние документы, которые приходят сейчас по организации ввода этого объекта, говорят нам, что это будет 2024 г.", - сказал он. По словам гендиректора "Газпром добыча Надым", это связано с конъюнктурой рынка.
Ранее сообщалось, что добывающие мощности на Крузенштернском месторождении должны быть введены в 2025-2029 гг.
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа здесь составляют 4,9 трлн куб. м. Промышленная разработка месторождения началась в 2012 г.