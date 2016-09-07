Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Транснефть" ведет отгрузку нефти в порту Усть-Луга по фактической погоде

Экономика и бизнес ТЭК
7 сентября, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
В остальных портах погода рабочая, отгрузка также идет в соответствии с графиком
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" отгружает нефть из порта в порту Усть-Луг (Ленинградская область) по фактической погоде из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Усть-Луге с 3 часа утра объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра 7-10 метров в секунду позволяют вести отгрузку по фактической погоде", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая, отгрузка также идет в соответствии с графиком. Опаздывающих танкеров нет, отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Астахов прокомментировал скандал вокруг московской школы N57
2
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
3
Россия может купить крылатые ракеты BrahMos
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
В Дагестане ликвидированы главарь бандгруппы и пять боевиков
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
Темы дня
Реклама