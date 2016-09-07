"Транснефть" ведет отгрузку нефти в порту Усть-Луга по фактической погоде

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" отгружает нефть из порта в порту Усть-Луг (Ленинградская область) по фактической погоде из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Усть-Луге с 3 часа утра объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра 7-10 метров в секунду позволяют вести отгрузку по фактической погоде", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая, отгрузка также идет в соответствии с графиком. Опаздывающих танкеров нет, отметил он.