"Транснефть" ведет отгрузку нефти в порту Усть-Луга по фактической погоде

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" отгружает нефть из порта в порту Усть-Луг (Ленинградская область) по фактической погоде из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Усть-Луге с 3 часа утра объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра 7-10 метров в секунду позволяют вести отгрузку по фактической погоде", - сказал он.
Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая, отгрузка также идет в соответствии с графиком. Опаздывающих танкеров нет, отметил он.