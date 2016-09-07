Россия приступила к подготовке ТЭО строительства ГЭС в Лаосе

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства гидроэлектростанций в Лаосе, но до завершения переговоров еще далеко. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Сергей Приходько.
"Мы заинтересованы в строительстве гидроэлектростанций в Лаосе. Сейчас работаем над соответствующим ТЭО. Но стадия переговоров недостаточно продвинутая", - сказал он на брифинге, посвященном участию России в 11-м Восточноазиатском саммите (ВАС), который проходит в Лаосе 7-8 сентября при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
К сотрудничеству с Лаосом в области энергетики также проявляют интерес "Роснефть" и "Газпром", напомнил Приходько. По его словам, "Роснефть" заинтересована в поставках в эту страну нефтепродуктов, а Gazprom International - в добыче углеводородов.
В феврале 2014 года ОАО "ИнтерРАО Инжиниринг" подписало меморандум с правительством Лаоса по развитию проекта гидроэлектростанции "Секонг-5", который оценивался в $800 млн.
Восточноазиатский саммит создан в 2005 году, проходит ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне. В качестве приоритетных направлений сотрудничества в рамках ВАС определены финансы, энергетика, чрезвычайное реагирование, здравоохранение, образование.