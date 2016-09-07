ТМК отгрузила почти 5 тыс. тонн трубной продукции для "Ямал СПГ"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) отгрузила 4,7 тыс. тонн премиальной трубной продукции для проекта "Ямал-СПГ" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в пресс-службе компании в среду.
"В этом году в рамках долгосрочного договора ТМК поставила 4,7 тыс. тонн премиальной трубной продукции для "Ямал-СПГ". В комплект поставки вошли обсадные трубы диаметром 178 мм, 245 мм и 324 мм, насосно-компрессорные трубы диаметром 114 мм и переводники", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, в 2014 году ТМК и "Ямал СПГ" подписали договор о поставках до 2020 года.
"Ямал СПГ" - проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения в ЯНАО. Начало производства СПГ запланировано на 2017 год. Акционерами компании являются "Новатэк" (50,1%), китайская CNPC - (29,9%) и французская Total (20%).
ТМК - один из ведущих поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 млн тонн.