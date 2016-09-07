Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТМК отгрузила почти 5 тыс. тонн трубной продукции для "Ямал СПГ"

Экономика и бизнес ТЭК
7 сентября, 12:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
В 2014 году ТМК и "Ямал СПГ" подписали договор о поставках до 2020 года
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) отгрузила 4,7 тыс. тонн премиальной трубной продукции для проекта "Ямал-СПГ" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в пресс-службе компании в среду.

"В этом году в рамках долгосрочного договора ТМК поставила 4,7 тыс. тонн премиальной трубной продукции для "Ямал-СПГ". В комплект поставки вошли обсадные трубы диаметром 178 мм, 245 мм и 324 мм, насосно-компрессорные трубы диаметром 114 мм и переводники", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в 2014 году ТМК и "Ямал СПГ" подписали договор о поставках до 2020 года.

"Ямал СПГ" - проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения в ЯНАО. Начало производства СПГ запланировано на 2017 год. Акционерами компании являются "Новатэк" (50,1%), китайская CNPC - (29,9%) и французская Total (20%).

ТМК - один из ведущих поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 млн тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Два украинца пытались незаконно пересечь границу в Крыму
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Путин не планирует встреч с Порошенко
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ
Темы дня
Реклама