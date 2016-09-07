"Сургутнефтегаз" за 8 месяцев незначительно увеличил добычу нефти - до 41,08 млн тонн

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" в январе-августе 2016 года добыл более 41,08 млн тонн нефти, что на 0,23% выше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.

Годом ранее этот показатель составлял 40,99 млн тонн.

На месторождениях в Республике Саха (Якутия) с начала текущего года компания добыла 5,88 млн тонн нефти, что на 5% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Кроме того, за январь-август 2016 года акционерным обществом произведено 6,416 млрд кубометров газа против 6,293 млрд кубометров годом ранее.

Бурение скважин собственными силами компании с начала этого года выполнено в объеме 3,182 млн метров горных пород, в том числе разведочное бурение - около 130 тысячи метров.

Как сообщалось ранее, "Сургутнефтегаз" увеличил в 2015 году добычу нефти на 0,32%, до 61,6 млн тонн.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки. Нефтеперерабатывающий завод компании - "Киришинефтеоргсинтез".