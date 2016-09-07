Nord Stream 2 AG подписала контракт с Wasco на обетонирование труб для газопровода

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG подписала контракт с голландской Wasco Coatings Europe BV для обетонирования и хранения более 200 тысяч труб для строительства газопровода, говорится в сообщении компании.
Wasco будет использовать существующий завод по нанесению утяжеляющего бетонного покрытия в Котке (Финляндия) и завод в Мукране (Германия), а также три складских терминала для хранения труб на побережье Балтийского моря. Один терминал будет расположен в Ханко (Финляндия), два других - в портах Швеции, их расположение будет известно позже.
Первые трубы поступят на завод в Котку в конце сентября, а в Мукран - в начале ноября. Работы на обоих заводах начнутся в начале 2017 года. На трубы из высокопрочной стали будет нанесено утяжеляющее бетонное покрытие, которое увеличит вес одной трубы до 24 тонн и обеспечит стабильное положение газопровода на морском дне.
В общей сложности для двух ниток газопровода потребуется около 200 тыс. труб длиной 12 метров и диаметром 48 дюймов каждая. В соответствии с графиком до начала строительства в 2018 году половина труб должна быть обетонирована и находиться на складских терминалах, расположенных вдоль маршрута газопровода.
Как сообщалось ранее, Wasco выиграла тендер на обетонирование и хранение труб в июле.
Ранее "Газпром" и его европейские партнеры (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) направили заявку на создание СП по "Северному потоку - 2" германскому и польскому антимонопольным регуляторам. Германия одобрила данное решение, а польский регулятор высказал возражения. В частности, отмечалось, что создание СП может привести к ограничению конкуренции. Позднее компании отозвали заявку, поданную в польское ведомство.
В этой связи глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания совместно с партнерами до конца текущего года намерены определить новую модель финансирования проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".
"Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что он будет введен в строй к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.
Для планирования, строительства и эксплуатации двух ниток морского газопровода "Северный поток - 2" создана швейцарская Nord Stream 2 AG. В настоящее время "Газпрому" принадлежит 100% акций этой компании.