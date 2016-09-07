ФТС: доходы от экспорта российской нефти упали в январе-июле почти на 30% - до $39,4 млрд

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе-июле 2016 г. снизился на 29,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до $39,4 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).
В то же время физический объем экспорта нефти увеличился за отчетный период на 5,5% и составил 148,457 млн т против 140,589 млн т годом ранее.
Основной объем экспорта нефти пришелся на страны дальнего зарубежья: стоимость поставок составила $36,628 млрд против $52,625 млрд в январе-июле 2015 г. Доходы от поставок нефти в СНГ упали до $2,742 млрд ($3,604 млрд годом ранее).
Физический объем экспорта в дальнее зарубежье составил 135,335 млн т, в ближнее - 13,122 млн т нефти.