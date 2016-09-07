Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Солар Системс" планирует вложить $500 млн в строительство солнечных электростанций в РФ

Экономика и бизнес ТЭК
7 сентября, 14:27 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Компания реализует проекты в пяти регионах - в Самарской области, Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской области и в Ставропольском крае
Материал из 1 страницы
©  Виктор Драчев/ТАСС

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Компания "Солар Системс" планирует вложить порядка $500 млн в строительство солнечных электростанций (СЭС) в России, сообщил в среду журналистам в Астрахани гендиректор компании Михаил Молчанов.

"Мы реализуем проекты в пяти регионах - в Самарской области, Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской области и в Ставропольском крае, - уточнил Молчанов. - Сейчас мы имеем 240 МВт установленной мощности, это примерно $500 млн (инвестиций). Сейчас у нас разыграны квоты, включая 2019 год, и это тот объем, в который мы планируем инвестировать".

Гендиректор также отметил, что в 2017 году начнет работу первая солнечная электростанция мощностью 15 МВт в Астраханской области. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию СЭС на 25 МВт в Калмыкии. В целом, по данным компании, до конца 2019 года должны быть построены 10 солнечных парков в пяти регионах России. Молчанов также добавил, что компания рассчитывает "в течение 8 лет выигрывать в тендерах и строить станции в этих и других регионах, где есть достаточно солнца".

Молчанов в среду принял участие в торжественной церемонии закладки солнечной электростанции в Володарском районе Астраханской области. Инвестиции в эту электростанцию составят 3 млрд рублей. Мощность СЭС 15 МВт, построят ее в течение года.

Компания "Солар Системс" - 100-процентная "дочка" китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданная для развития в России солнечной энергетики. Как сообщал ранее ТАСС, "Солар Системс" по результатам конкурсных процедур получила возможность построить в 2016-2018 годах в России 175 МВт энергомощностей на условиях гарантированного возврата инвестиций с фиксированной доходностью за счет тарифа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ
4
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
5
Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. Досье
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
В метро Москвы полиция предотвратила попытку самоубийства
Темы дня
Реклама