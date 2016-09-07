"Солар Системс" планирует вложить $500 млн в строительство солнечных электростанций в РФ

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Компания "Солар Системс" планирует вложить порядка $500 млн в строительство солнечных электростанций (СЭС) в России, сообщил в среду журналистам в Астрахани гендиректор компании Михаил Молчанов.

"Мы реализуем проекты в пяти регионах - в Самарской области, Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской области и в Ставропольском крае, - уточнил Молчанов. - Сейчас мы имеем 240 МВт установленной мощности, это примерно $500 млн (инвестиций). Сейчас у нас разыграны квоты, включая 2019 год, и это тот объем, в который мы планируем инвестировать".

Гендиректор также отметил, что в 2017 году начнет работу первая солнечная электростанция мощностью 15 МВт в Астраханской области. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию СЭС на 25 МВт в Калмыкии. В целом, по данным компании, до конца 2019 года должны быть построены 10 солнечных парков в пяти регионах России. Молчанов также добавил, что компания рассчитывает "в течение 8 лет выигрывать в тендерах и строить станции в этих и других регионах, где есть достаточно солнца".

Молчанов в среду принял участие в торжественной церемонии закладки солнечной электростанции в Володарском районе Астраханской области. Инвестиции в эту электростанцию составят 3 млрд рублей. Мощность СЭС 15 МВт, построят ее в течение года.

Компания "Солар Системс" - 100-процентная "дочка" китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданная для развития в России солнечной энергетики. Как сообщал ранее ТАСС, "Солар Системс" по результатам конкурсных процедур получила возможность построить в 2016-2018 годах в России 175 МВт энергомощностей на условиях гарантированного возврата инвестиций с фиксированной доходностью за счет тарифа.