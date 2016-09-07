ФТС: доходы Sakhalin Energy от экспорта СПГ в январе-июле снизились на 32,6%, до $2 млрд

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Компания Sakhalin Energy в январе-июле 2016 года экспортировала 14,1 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Стоимость поставок составила $2,021 млрд, что на 32,6% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Стоимость экспорта СПГ за аналогичный период 2015 года составила $2,997 млрд, а объем экспорта - 11,5 млн кубометров.

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2", пока единственного в РФ действующего проекта по производству СПГ. В рамках "Сахалин - 2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционеры оператора проекта - компании Sakhalin Energy - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).