ФТС: доходы Sakhalin Energy от экспорта СПГ в январе-июле снизились на 32,6%, до $2 млрд

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Компания Sakhalin Energy в январе-июле 2016 года экспортировала 14,1 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Стоимость поставок составила $2,021 млрд, что на 32,6% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Стоимость экспорта СПГ за аналогичный период 2015 года составила $2,997 млрд, а объем экспорта - 11,5 млн кубометров.
Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2", пока единственного в РФ действующего проекта по производству СПГ. В рамках "Сахалин - 2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционеры оператора проекта - компании Sakhalin Energy - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).