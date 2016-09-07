ФТС: экспорт электроэнергии из РФ в январе-июле снизился на 10,4% - до 9,75 млрд кВт.ч

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из РФ в январе-июле 2016 года снизился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,75 млрд кВт.ч. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Согласно данным ведомства, доходы РФ от экспорта электроэнергии за отчетный период составили $352,9 млн против $449 млн годом ранее.
При этом доходы от экспорта электроэнергии в страны дальнего зарубежья снизились на 7,4% - до $242,2 млн, в страны СНГ - также снизились со $187,3 млн до $110,6 млн.