Основные элементы первого гидроагрегата смонтировали на Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Монтаж основных элементов первого гидроагрегата завершился на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС), строящейся в Амурской области, сообщила пресс-служба "Русгидро" в среду.

"На постоянные места установлены рабочее колесо турбины, а также статор и ротор гидрогенератора, изготовленные компанией "Силовые машины", - говорится в сообщении.

Установка статора и ротора генератора прошли в два этапа. Сначала был смонтирован статор с последующими высоковольтными испытаниями его обмотки для проверки качества монтажа. Затем в кратер гидроагрегата установили ротор.

"Ротор - самая массивная деталь агрегата, которая имеет большой момент инерции, используемый для сглаживания частоты выдаваемого агрегатом переменного тока", - приводятся в сообщении слова Николая Сурта, исполнительного директора подрядной организации "Енисей- Спецгидроэнергомонтаж". - Поэтому чем тщательнее мы подойдем к монтажу, чем в меньшие допуски уложимся, тем лучше будет агрегат работать в дальнейшем".

Всего на Нижне-Бурейской ГЭС установят четыре гидроагрегата, мощностью 80 МВт каждый. В целом монтаж агрегатов ГЭС идет в соответствии с графиком, предусматривающим пуск первых двух машин в конце года, отмечает пресс-служба.

Гидроэлектростанция строится на реке Бурея в Амурской области и расположена ниже по течению действующей Бурейской ГЭС. Она будет выполнять функции ее контррегулятора. Проектная мощность станции - 320 МВт, среднегодовая выработка - 1650 млн кВт в час. Важной функцией будущей ГЭС станет выравнивание неравномерных сбросов с Бурейской ГЭС.