Доходы "Татнефти" от переработки нефти к 2025 г. сравняются с поступлениями от нефтедобычи

КАЗАНЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Доходы "Татнефти" от переработки нефти к 2025 году сравняются с поступлениями от нефтедобычи. Сейчас доходы от нефтедобычи занимают 70% в структуре выручки компании. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов.

"Мы рассчитываем, что в 2025 году доходы компании от нефтепереработки сравняются с доходами от нефтедобычи, которые на сегодня составляют порядка 70%", - сказал Маганов. "Мы намерены удвоить объемы первичной переработки нефти и рассчитываем, что будем перерабатывать больше 14 млн тонн в год", - добавил он. Как уточнил Маганов, ранее на совете директоров была одобрена стратегия развития компании "Татнефть" до 2025 года, которая предусматривает почти двукратное увеличение стоимости компании - с $10,8 до $21,5 млрд.

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии, штаб-квартира компании находится в Альметьевске. На долю "Татнефти" приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане. В 2015 году компания добыла 26,9 млн тонн нефти, что на 2,7% выше уровня 2014 года. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ по итогам 2015 года выросла на 3,6% по сравнению с предыдущим годом - до 85 млрд рублей.