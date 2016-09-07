ФСК взяла на особый контроль объекты в Приморском крае, пострадавшие от тайфуна

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) взяла под особый контроль магистральные сетевые энергообъекты Приморского края в связи с последствиями тайфуна "Лайонрок", сообщает пресс-служба компании.

По данным ФСК, из-за тайфуна была нарушена работа воздушной линии 220 кВ "К - Горелое", однако отключений потребителей не последовало.

"Филиал ФСК ЕЭС - Приморское предприятие МЭС работает в особом режиме. Специалисты компании устраняют последствия стихии - сильным потоком воды повреждены две опоры и подтоплено несколько фундаментов опор воздушных линий 220 кВ", - отмечается в сообщении.

Компания планирует завершить мероприятия до 10 сентября.

ФСК ЕЭС является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков.

По данным главы МЧС РФ Владимира Пучкова, подтоплено более 40 населенных пунктов, 4,5 тыс. домов с населением 14 тыс. человек; отрезаны от мира 43 населенных пункта; неустойчиво работает связь с 18 населенными пунктами; 10,5 тыс. га сельхозугодий попали под удар стихии, 70 мостов, более 200 км дорог.