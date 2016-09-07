Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСК взяла на особый контроль объекты в Приморском крае, пострадавшие от тайфуна

Экономика и бизнес ТЭК
7 сентября, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Компания планирует завершить мероприятия до 10 сентября
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) взяла под особый контроль магистральные сетевые энергообъекты Приморского края в связи с последствиями тайфуна "Лайонрок", сообщает пресс-служба компании.

По данным ФСК, из-за тайфуна была нарушена работа воздушной линии 220 кВ "К - Горелое", однако отключений потребителей не последовало.

"Филиал ФСК ЕЭС - Приморское предприятие МЭС работает в особом режиме. Специалисты компании устраняют последствия стихии - сильным потоком воды повреждены две опоры и подтоплено несколько фундаментов опор воздушных линий 220 кВ", - отмечается в сообщении.

Компания планирует завершить мероприятия до 10 сентября.

ФСК ЕЭС является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков.

По данным главы МЧС РФ Владимира Пучкова, подтоплено более 40 населенных пунктов, 4,5 тыс. домов с населением 14 тыс. человек; отрезаны от мира 43 населенных пункта; неустойчиво работает связь с 18 населенными пунктами; 10,5 тыс. га сельхозугодий попали под удар стихии, 70 мостов, более 200 км дорог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь человек погибли в ДТП в Ленобласти
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Сбербанк: темпы роста и спрос на кредитование МСП остаются на низком уровне
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
Темы дня
Реклама