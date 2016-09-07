Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иностранные инвесторы смогут участвовать в торгах на Ай-Яунский и Назымский участки в ХМАО

Экономика и бизнес ТЭК
7 сентября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Как сообщалось, аукционы на право пользования участками назначены на 27 декабря 2016 года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Условия аукционов на Ай-Яунский и Назымский участки недр в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре предписывают участникам привлечь миноритарного иностранного партнера, следует из материалов Роснедр.

"Участие в конкурсе могут принять юридические лица, зарегистрированные на территории России, подавшие заявку в установленном порядке и обеспечившие привлечение миноритарного иностранного партнера, обладающего необходимым опытом и имеющего юридически обязывающие соглашения с российским партнером на сумму не менее $4 млрд по финансированию долгосрочных проектов в России", - отмечается в документе.

Российские участники также должны обладать профильной научной базой и производственными мощностями для добычи и переработки углеводородного сырья, расположенными в регионе нахождения конкурсного участка. Кроме того, от участников аукциона требуется наличие собственного практического опыта и опыта работы с зарубежными компаниями в области разработки нетрадиционных запасов углеводородного сырья.

Как сообщалось, аукционы на право пользования участками назначены на 27 декабря 2016 года. Лицензии на оба участка будут предоставлены на 25 лет, датой окончания приема заявок назначено 28 октября.

Разовый платеж на Ай-Яунский участок недр составляет 2 млрд 193,5 млн рублей, на Назымский - 1 млрд 831 млн рублей.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской говорил ТАСС, что к участкам проявляют интерес "Роснефть", "Газпром нефть" и арабский фонд Mubadala. Донской отмечал, что Минприроды допускает возможность участия иностранного инвестора в освоении участков через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама