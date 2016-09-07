Иностранные инвесторы смогут участвовать в торгах на Ай-Яунский и Назымский участки в ХМАО

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Условия аукционов на Ай-Яунский и Назымский участки недр в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре предписывают участникам привлечь миноритарного иностранного партнера, следует из материалов Роснедр.

"Участие в конкурсе могут принять юридические лица, зарегистрированные на территории России, подавшие заявку в установленном порядке и обеспечившие привлечение миноритарного иностранного партнера, обладающего необходимым опытом и имеющего юридически обязывающие соглашения с российским партнером на сумму не менее $4 млрд по финансированию долгосрочных проектов в России", - отмечается в документе.

Российские участники также должны обладать профильной научной базой и производственными мощностями для добычи и переработки углеводородного сырья, расположенными в регионе нахождения конкурсного участка. Кроме того, от участников аукциона требуется наличие собственного практического опыта и опыта работы с зарубежными компаниями в области разработки нетрадиционных запасов углеводородного сырья.

Как сообщалось, аукционы на право пользования участками назначены на 27 декабря 2016 года. Лицензии на оба участка будут предоставлены на 25 лет, датой окончания приема заявок назначено 28 октября.

Разовый платеж на Ай-Яунский участок недр составляет 2 млрд 193,5 млн рублей, на Назымский - 1 млрд 831 млн рублей.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской говорил ТАСС, что к участкам проявляют интерес "Роснефть", "Газпром нефть" и арабский фонд Mubadala. Донской отмечал, что Минприроды допускает возможность участия иностранного инвестора в освоении участков через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).