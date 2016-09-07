"Русгидро" не рассматривает вариант оплаты допэмиссии "РАО ЭС Востока" пакетом своих акций

Латвия будет развивать артиллерию для противостояния РСЗО "Град"Армия и ОПК 7 сентября, 19:46
Джо Павелски назначен капитаном сборной США на Кубок мираСпорт 7 сентября, 19:41
Эксперты из РФ провели первую встречу со службами безопасности аэропорта КаираОбщество 7 сентября, 19:32
Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение россиянина МироноваМеждународная панорама 7 сентября, 19:15
Священника Грозовского, обвиняемого в педофилии, доставили в МосквуПроисшествия 7 сентября, 19:14
Лавров выразил надежду на положительное решение вопроса о ЯрошенкоПолитика 7 сентября, 19:11
Минюст подтвердил факт проверки "Мемориала" на наличие признаковПолитика 7 сентября, 19:07
Экс-гендиректор "Т Плюс" арестован на два месяца по делу о взяткахПроисшествия 7 сентября, 19:03
Армия России получила очередной вертолет для установки помехАрмия и ОПК 7 сентября, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" не рассматривает вариант допэмиссии своего дальневосточного холдинга "РАО ЭС Востока" пакетом своих акций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе гидрогенерирующей компании.
"Такое предложение не рассматривается и не обсуждается в данный момент", - сказал представитель компании, добавив, что "Русгидро" сохранит свою самостоятельность после вхождения нового инвестора в ее капитал.
"Как отметил на полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин, "Русгидро" не продадут в рамках сделок по слиянию и поглощению", - отметил собеседник агентства.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников сообщала, что дальневосточный холдинг "РАО ЭС Востока" может превратиться из "дочки" "Русгидро" в ее материнскую компанию. По информации газеты, такая идея обсуждается.
По мнению чиновников, "Русгидро" ничто не мешает провести отчуждение этого актива в пользу государства. Росимущество может оплатить пакетом "Русгидро" (66,83%) допэмиссию "РАО ЭС Востока". После этого доля государства в "Русгидро" снизится пропорционально стоимости "РАО ЭС Востока".
По информации "Ведомостей", детально идея пока не прорабатывалась, но аналогичный вариант уже опробован во взаимоотношениях ФСК и "Россетей".
Для государства и "Русгидро" плюс в том, что "РАО ЭС Востока" перестанет нуждаться в субсидиях из госбюджета, она сможет жить за счет дивидендов "Русгидро", сказал газете один из чиновников близкий к группе.
Между тем в Минэкономразвития, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, сообщили, что ведомство считает экономически целесообразным оплату допэмиссии "РАО ЭС Востока" пакетом "Русгидро", однако такое решение не принято.
Актуальная задолженность "РАО ЭС Востока" на конец I полугодия 2016 г. составляет 104,5 млрд руб. Разобраться с этим долгом чиновникам поручал еще в апреле 2015 г. премьер- министр РФ Дмитрий Медведев. Первый вариант, согласованный осенью 2015 г., предполагал выкуп 20% допэмиссии "Русгидро" банком ВТБ за 85 млрд руб. Но окончательное решение о сделке с ВТБ так и не было принято.
В середине мая 2016 г. стало известно, что допэмиссию "Русгидро" может выкупить за 55 млрд руб. "Роснефтегаз". Близкий к "Русгидро" источник подтверждал, что такая возможность обсуждается. В случае реализации сделки "Роснефтегаз" получил бы 15% "Русгидро", а доля Росимущества в энергокомпании снизилась бы с 66,8 до 60,7%.
В начале сентября 2016 г. глава гидрогенерирующей компании Николай Шульгинов говорил, что участие "Роснефтегаза" в докапитализации "Русгидро" не рассматривается и не обсуждается в данный момент. По его словам, в ближайшее время "Русгидро" направит российским госбанкам запрос предложений об участии в докапитализации компании.
Кроме того, не исключается возможность выкупа казначейского пакета акций российской компании японскими финансовыми структурами. "Русгидро" и японский банк JBIC в рамках второго Восточного экономического форума подписали меморандум о приобретении до 4,88% казначейских акций российской компании.