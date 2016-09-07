"Русгидро" не рассматривает вариант оплаты допэмиссии "РАО ЭС Востока" пакетом своих акций

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" не рассматривает вариант допэмиссии своего дальневосточного холдинга "РАО ЭС Востока" пакетом своих акций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе гидрогенерирующей компании.

"Такое предложение не рассматривается и не обсуждается в данный момент", - сказал представитель компании, добавив, что "Русгидро" сохранит свою самостоятельность после вхождения нового инвестора в ее капитал.

"Как отметил на полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин, "Русгидро" не продадут в рамках сделок по слиянию и поглощению", - отметил собеседник агентства.

Рокировка активов

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников сообщала, что дальневосточный холдинг "РАО ЭС Востока" может превратиться из "дочки" "Русгидро" в ее материнскую компанию. По информации газеты, такая идея обсуждается.

По мнению чиновников, "Русгидро" ничто не мешает провести отчуждение этого актива в пользу государства. Росимущество может оплатить пакетом "Русгидро" (66,83%) допэмиссию "РАО ЭС Востока". После этого доля государства в "Русгидро" снизится пропорционально стоимости "РАО ЭС Востока".

По информации "Ведомостей", детально идея пока не прорабатывалась, но аналогичный вариант уже опробован во взаимоотношениях ФСК и "Россетей".

Для государства и "Русгидро" плюс в том, что "РАО ЭС Востока" перестанет нуждаться в субсидиях из госбюджета, она сможет жить за счет дивидендов "Русгидро", сказал газете один из чиновников близкий к группе.

Между тем в Минэкономразвития, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, сообщили, что ведомство считает экономически целесообразным оплату допэмиссии "РАО ЭС Востока" пакетом "Русгидро", однако такое решение не принято.

Долговая проблема

Актуальная задолженность "РАО ЭС Востока" на конец I полугодия 2016 г. составляет 104,5 млрд руб. Разобраться с этим долгом чиновникам поручал еще в апреле 2015 г. премьер- министр РФ Дмитрий Медведев. Первый вариант, согласованный осенью 2015 г., предполагал выкуп 20% допэмиссии "Русгидро" банком ВТБ за 85 млрд руб. Но окончательное решение о сделке с ВТБ так и не было принято.

В середине мая 2016 г. стало известно, что допэмиссию "Русгидро" может выкупить за 55 млрд руб. "Роснефтегаз". Близкий к "Русгидро" источник подтверждал, что такая возможность обсуждается. В случае реализации сделки "Роснефтегаз" получил бы 15% "Русгидро", а доля Росимущества в энергокомпании снизилась бы с 66,8 до 60,7%.

В начале сентября 2016 г. глава гидрогенерирующей компании Николай Шульгинов говорил, что участие "Роснефтегаза" в докапитализации "Русгидро" не рассматривается и не обсуждается в данный момент. По его словам, в ближайшее время "Русгидро" направит российским госбанкам запрос предложений об участии в докапитализации компании.

Кроме того, не исключается возможность выкупа казначейского пакета акций российской компании японскими финансовыми структурами. "Русгидро" и японский банк JBIC в рамках второго Восточного экономического форума подписали меморандум о приобретении до 4,88% казначейских акций российской компании.